Јордански краљ поклонио СПЦ парцелу у близини мјеста гдје је крштен Исус Христос

Извор:

СРНА

08.12.2025

20:08

Јордански краљ поклонио СПЦ парцелу у близини мјеста гдје је крштен Исус Христос
Фото: АТВ

Јордански краљ Абдулах Други поклонио је Српској православној цркви парцелу у близини светог мјеста Ал-Магтас, гдје је, по предању, Свети Јован крстио Исуса Христа.

Његова светост партијарх српски Порфирије, који предводи делегацију СПЦ у посјети Јордану, прихватио је поклон са великом радошћу и благодарношћу, те истакао да се краљ Абдулах Други овим чином златним словима уписао у историју СПЦ, објављено је на сајту СПЦ.

Друштво

СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Патријарха Порфирија и делегацију СПЦ је стазом Јована Крститеља провео јордански принц Газија бин Мухамед, показавши им Илијино брдо и извор Светог Јована Крститеља, мјеста успења Светог пророка Илије и проповиједања Светог Јована, као и пет древних цркава, грађених од 5. до 12. вијека.

Његова светост је потом разговарао са краљем Абдулахом Другим у краљевској резиденцији у Аману.

Друштво

Отац Гојко одговара: Да ли је гријех постити само 7 дана и причестити се

Српски патријарх је у здању Митрополије аманске Јерусалимске патријаршије разговарао са патријарсима антиохијским Јованом и јерусалимским Теофилом, који су такође допутовали у Јордан поводом учешћа у Међународној конференцији "Процес из Акабе - балкански међурелигијски дијалог".

У пратњи патријарха српског су њихова високопреосвештенства митрополити дабробосански Хризостом и будимљанско-никшићки Методије, епископи буеносајрески и јужно-централноамерички Кирил и викарни хвостански Алексеј.

21

20

Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

21

19

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

21

16

5 хороскопских знакова који хронично касне

21

12

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

21

10

Дубаи славио у Лакташима

