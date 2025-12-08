Јордански краљ поклонио СПЦ парцелу у близини мјеста гдје је крштен Исус Христос

Извор:
СРНА
08.12.2025
20:08
Јордански краљ Абдулах Други поклонио је Српској православној цркви парцелу у близини светог мјеста Ал-Магтас, гдје је, по предању, Свети Јован крстио Исуса Христа.
Његова светост партијарх српски Порфирије, који предводи делегацију СПЦ у посјети Јордану, прихватио је поклон са великом радошћу и благодарношћу, те истакао да се краљ Абдулах Други овим чином златним словима уписао у историју СПЦ, објављено је на сајту СПЦ.
Патријарха Порфирија и делегацију СПЦ је стазом Јована Крститеља провео јордански принц Газија бин Мухамед, показавши им Илијино брдо и извор Светог Јована Крститеља, мјеста успења Светог пророка Илије и проповиједања Светог Јована, као и пет древних цркава, грађених од 5. до 12. вијека.
Његова светост је потом разговарао са краљем Абдулахом Другим у краљевској резиденцији у Аману.
Српски патријарх је у здању Митрополије аманске Јерусалимске патријаршије разговарао са патријарсима антиохијским Јованом и јерусалимским Теофилом, који су такође допутовали у Јордан поводом учешћа у Међународној конференцији "Процес из Акабе - балкански међурелигијски дијалог".
У пратњи патријарха српског су њихова високопреосвештенства митрополити дабробосански Хризостом и будимљанско-никшићки Методије, епископи буеносајрески и јужно-централноамерички Кирил и викарни хвостански Алексеј.
