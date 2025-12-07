Славимо Свету Екатерину, дјевојке јој се моле за љубав

Извор:
07.12.2025
07:46
Српска православна црква и вјерници данас славе Свету великомученицу Екатерину Александријску, али и Светог великомученика Меркурија. Празник Свете Екатерине уписан је у црквени календар подебљаним црним словом.
Рођена је у Александрији 287. године као кћерка цара Консте, по чијој смрти је живјела са мајком у Александрији. Мајка је била потајно хришћанка која је преко свог духовног оца и Екатерину привела вјери.
У једној визији Исус Христос јој је даровао прстен, што је она протумачила као знак да свој живот треба да посвети Богу.
Била је врло образована и веома добро је познавала грчку филозофију, медицину, реторику и логику, а била је и прилично лијепа.
Када је цар Максенције приносио жртве идолима, наређивао је и другима да то чине. Света Екатерина је стала пред њега и изобличила његову поклоничку заблуду. Он је онда позвао 50 мудраца и организовао расправу у којој би они са њом расправљали о вјери. У тој расправи Екатерина је однијела победу, а цар је као казну наредио да се свих 50 мудраца спале. Пред смрт, на Екатеринину молбу, мудраци су примили хришћанство и исповједили се.
Када је мученица била у тамници, привела је у вјеру царског војводу Порфирија са 200 војника и саму царицу и сви они пострадаше за Христа. При њеном мучењу, јавио јој се анђео и зауставио и изломио точак на ком је била мучена, а онда јој се јавио и сам Исус и утјешио је.
Свата Екатерина је била ухваћена, мучена и погубљена у својој 18. години, 24. новембра 305. године. При погубљењу, из њеног тијела потекло је млијеко умјесто крви. Њене мошти чувају се на Синају.
Меркурије је био римски војник, познат по својој храбрости и вештини у борби. Рођен у Кападокији, одликовао се лојалношћу цару, али и тихошћу и смирењем. Према предању, Бог му је дао снагу да побједи у многим биткама.
Када је постао хришћанин, Меркурије је одбио да учествује у обредима идолопоклонства, због чега је био осуђен на смрт. Његова мученичка смрт постала је симбол борбе за вјеру. Његове мошти поштоване су широм православног свијета, а многи га призивају као заштитника у тешким тренуцима.
Оба светитеља оставила су дубок траг у хришћанској традицији. Њихов спомен служи као подсјећање на снагу и истрајност у вјери, чак и у најтежим временима. Вјерује се да молитве упућене Светој Екатерини и Светом Меркурију доносе утјеху и помоћ свима који се суочавају са изазовима.
Данас је прилика да се сјетимо њихових подвига и пронађемо инспирацију у њиховим животима, јачајући сопствену вјеру и љубав према Богу.
Према православној традицији постоји вјеровање да се овој светитељки моле дјевојке које желе да упознају љубав свог живота. Потребно је молити се сваке вечери током 40 дана и жеља ће бити услишена.
"Врлинама као свјетлошћу сунчаном си просветила невјерне мудраце, и као пресвијетли Мјесец ноћним путницима, одагнала си таму неверја, и царицу си увјерила, и заједно са њом и мучитеља си изобличила, богозвана невесто, блажена Екатерина. Са жељом си дошла у небески Дворац ка прекрасном Женику Христу, и од Њега си царским вјенцем увјенчана: Њему са Анђелима предстојећи, моли се за нас, који славимо преславну успомену твоју.”
