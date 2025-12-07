Промјене за мушкарце који планирају у пријевремену пензију

Извор:
АТВ
07.12.2025
06:19
Коментари:0
Пријевремена пензија у ФБиХ полако одлази у прошлост – барем за мушкарце.
Према важећем Закону о ПИО, мушкарци ово право могу користити још само током 2026. године, након чега ће једина опција бити редовна старосна пензија са 65 година живота.
До краја 2025. мушкарац који жели пријевремено у пензију мора имати 64 године живота и 39 година стажа осигурања.
Већ од идуће године, услов се пооштрава биће потребно 64 године и 6 мјесеци живота и 39 година и 6 мјесеци стажа.
Након тога, према садашњем закону, пријевремене пензије за мушкарце више неће бити. Тренутно, до краја 2025, жена у ФБиХ може у пријевремену старосну пензију са 59 година живота и 34 година стажа осигурања.
За жене је прича другачија – оне имају десет година дужи прелазни период. Сваке године услови се благо пооштравају: расте и потребна доб, и број година стажа.
Тако се, рецимо, 2027. тражи 60 година живота и 35 година стажа, а 2033. већ 63 године и 38 година стажа. Ако се закон не мијења, посљедња година у којој ће жене моћи користити пријевремену пензију биће 2036, када је услов 64 године и 6 мјесеци живота и 39 година и 6 мјесеци стажа осигурања.
Оно што многи забораве јесте да пријевремена пензија значи и трајну “казну” на износ примања. За сваки мјесец ранијег одласка у односу на пуних 65 година, пензија се умањује за 0,333333 одсто.
То значи да ће, на примјер, жена која оде у пензију двије године раније, са 63 године, заувијек имати око 8 одсто мању пензију него да је чекала редовну старосну.
