Промјене за мушкарце који планирају у пријевремену пензију

Извор:

АТВ

07.12.2025

06:19

Промјене за мушкарце који планирају у пријевремену пензију
Фото: АТВ

Пријевремена пензија у ФБиХ полако одлази у прошлост – барем за мушкарце.

Према важећем Закону о ПИО, мушкарци ово право могу користити још само током 2026. године, након чега ће једина опција бити редовна старосна пензија са 65 година живота.

Новац

Друштво

За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ

До краја 2025. мушкарац који жели пријевремено у пензију мора имати 64 године живота и 39 година стажа осигурања.

Већ од идуће године, услов се пооштрава биће потребно 64 године и 6 мјесеци живота и 39 година и 6 мјесеци стажа.

Након тога, према садашњем закону, пријевремене пензије за мушкарце више неће бити. Тренутно, до краја 2025, жена у ФБиХ може у пријевремену старосну пензију са 59 година живота и 34 година стажа осигурања.

За жене је прича другачија – оне имају десет година дужи прелазни период. Сваке године услови се благо пооштравају: расте и потребна доб, и број година стажа.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Тако се, рецимо, 2027. тражи 60 година живота и 35 година стажа, а 2033. већ 63 године и 38 година стажа. Ако се закон не мијења, посљедња година у којој ће жене моћи користити пријевремену пензију биће 2036, када је услов 64 године и 6 мјесеци живота и 39 година и 6 мјесеци стажа осигурања.

Оно што многи забораве јесте да пријевремена пензија значи и трајну “казну” на износ примања. За сваки мјесец ранијег одласка у односу на пуних 65 година, пензија се умањује за 0,333333 одсто.

Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

То значи да ће, на примјер, жена која оде у пензију двије године раније, са 63 године, заувијек имати око 8 одсто мању пензију него да је чекала редовну старосну.

