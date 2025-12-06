Забрана друштвених мрежа малољетницима: Заштита дјеце или ограничавање слободе?

Заштита дјеце - тако најновију законску регулативу Аустралије оцјењују домаћи инфлуенсери. Бранкица Раковић, инфлуенсер која је већ годинама активна на друштвеним мрежама става је да дјеца на друштвеним мрежама треба адекватније да буду заштићена.

“Мислим да дјеца морају више да се друже уживо него на друштвеним мрежама без обзира на то што би моје дијете које има 10 година сад рекло да сам да не разумијем вољела би да више разговарамо о штетности друштвених мрежа. Неко сам ко се тиме бави 15 година била сам међу првима као корисница друштвених мрежа сматрам да нисмо свјесни какве све опасности ту вребају”, рекла је уредница "Лола" магазина и инфлуенсер Бранкица Раковић.

Родитељи би по узору на Аустралију требало да затраже од надлежних институција које имају способности и могућности, да дјеци ограниче приступ одређеним, сајтовима и информацијама, сматра струка.

„Ја се само надам да ће наши родитељи и наша држава у неком моменту да схвати потребу да се ограничи кориштење друштвених мрежа или бар филтрира кориштење друштвених мрежа дјеци млађој од 16 година, јер јако је тужно видјети дјевојчицу од 8 или 9 година која робује законима или ставовима које је усвојила на допуштеним мрежама“, истиче социолог Јадранка Берић.

Друштвене мреже мора да имају већи надзор и контролу прича Бранкица Раковић. Сматра да иза аустралијског модела стоји идеја да се смање „притисци и ризици" којима дјеца могу бити изложена на друштвеним мрежама.

„Они су итекако паметни и информатички писмени и бојим се да ће и у овом случају они наћи начин да превазиђу те забране“, рекла је уредник Лола магазина и инфлуенсер Бранкица Раковић и додала:

"Оно што је проблем а томе нисам пронашла ништа јесте и то што су сада игрице које играју рецимо "Роблокс" гдје се неко може обратити вашој дјеци представити се као особа која то није и натјерати их да раде ствари које ће они из страха урадити не зато што их ви нисте нешто добро научили."

Забрана се, поред платформи у власништву "Мете", односи и на читав низ других мрежа Јутјуб, Икс, ТикТок, Снепчет, Редит, Кик и Твич. То значи да ће све највеће платформе бити под истим правилима, што значи да ће аустралијски тинејџери до 16 година остати без већине дигиталних платформи у којима су свакодневно до сада проводили вријеме. Влада би регулативом требала захтијевати од продавница апликација да провјеравају доб корисника када преузимају апликације и да траже дозволу родитеља за млађе од 16 година, јер би то уклонило све нерегуларности у вези са законском мјерама.