Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни

27.12.2025

08:07

Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик оцијенио је успјешном донаторску вечер "С љубављу храбрим срцима", истичући да је прикупљено више средстава него што је неопходно са отварање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

- Видјећемо да помогнемо и неким породилиштима или негдје гдје је то најпотребније - рекао је Додик након донаторске вечери.

Додик је истакао да се на прави начин показује спремност друштва да разумије патњу и проблеме које имају нарочито дјеца.

Он је напоменуо да се ова хуманитарна акција не дешава случајно и да је то пројекат.

- Ово је најбољи доказ колико смо солидарни, колико смо људи и колико смо спремни да разумијемо патњу и проблеме који имају други, нарочито дјеца - рекао је Додик.

Он је додао да је тужан повод за ову акцију, али да је неопходно да се друштво посвети дјеци са сметњама у развоју и помогне им.

- Ово организујемо 16. пут и вјерујем да смо многима помогли и наставићемо то да радимо - рекао је Додик.

Милорад Додик

S ljubavlju hrabrim srcima

