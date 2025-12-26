Logo
Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

Извор:

Агенције

26.12.2025

21:55

Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало
Фото: Facebook/ HGSS

Дјечак Марко М. (11), чији нестанак је данас пријављен је пронађен, потврђено је за хрватске медије.

Како пише Индекс, дјечак је жив и здрав.

"Дјечак је пронађен код репетитора, жив је и неповријеђен", рекли су из полиције.

марко мајић

Регион

Нестао Марко Мајић (11), покренула велика потрага

ХГСС станица Осијек саопштила је раније да је Марком Мајићем нестао у Општини Драж, код видиковца Тројнаш, након што се удаљио од породице..

