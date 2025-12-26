Укинут притвор бившем министру Милутину Симовићу

Извор:
26.12.2025
Некадашњем министру пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Милутину Симовићу, ухапшеном по налогу Специјалног државног тужилаштва, данас је укинут притвор одлуком Вишег суда у Подгорици.
Раније је рјешењем судије за истрагу Симовићу одређен притвор до 30 дана због основане сумње да је извршио продужено кривично дјело злоупотреба службеног положаја.
Симовић је ухапшен у понедјељак, 22. децембра, у Никшићу.
Некадашњи први човјек ресора пољопривреде хапшен је и 13. децембра прошле године због незаконите исплате новца из агробуџета којом је, према наводима Специјалног државног тужилаштва, причињена штета држави од 300.000 евра.
Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу
Симовић је био од 2016. до 2020. године министар пољопривреде и руралног развоја и потпредсједник Владе у вријеме док је црногорски премијер био Душко Марковић.
Из Тужилаштва су навели да је осумњичен да је од 2017. до 2020. године приватне трошкове боравка у хотелима и конзумације хране и пића у угоститељским објектима, укључујући и дане викенда, приказивао као службене, те их наплаћивао из буџета Министарства.
Његов адвокат Мирослав Аџић изјавио је раније да је ријеч о укупном износу од око 5.000 евра, при чему су се појединачне исплате кретале између 100 и 500 евра, преноси Глас Српске.
