Велика акција полиције: Ухапшено више особа, заплијењена већа количина дроге

Извор:
Телеграф
05.02.2026
22:54
Коментари:0
Више особа ухапшено је у полицијској акцији против нарко дилера, пишу српски медији.
Како сазнаје Телеграф, у акцији ПУ Нови Сад и УКП ухапшене су четири особе и заплијењено је 80 килограма марихуане, одређена количина кокаина, два аутомобила, али и већа количина новца за који се сумња да потиче од продаје дроге.
Ухапшени су по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду задржани до 48 сати због сумње да су извршили кривично дјело Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, ухапшени су П. Б. (23) из Великих Црљена, М. Н. (32) из Степојеваца, С. Б. (28) из Сурчина и С. С. (27) из Љубовије.
