Припадник злогласне тзв. ОВК ухапшен на граници!

05.02.2026
20:40
Једна особа ухапшена је на граничном прелазу Батровци, због сумње да је починила кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва.
"Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за откривање ратних злочина, у сарадњи са Безбједносно-информативном агенцијом, на Граничном прелазу Батровци, ухапсили су М.Л. (46) из Пећи, због постајања основа сумње да је извршио кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва", рекао је потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.
М. Л. се сумњичи да је током 1998 и 1999. године као припадник такозване Ослободилачке војске Косова - Оперативна зона Дукађини, најприје прошао селективну обуку, а након тога учествовао у терористичким нападима усмјереним на припаднике МУП Републике Србије и Војске Југославије.
"Он је као припадник те групе којом је командовао Рамуш Харадинај, учествовао у отмици и масакрирању полицијских службеника", наводи се у саопштењу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Јавном тужилаштву за ратне злочине“, рекао је министар Дачић.
