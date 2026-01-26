Осуђен Елвир из Чикага: Прва осуђујућа пресуда за тероризам у Српској

Аутор:Огњен Матавуљ
26.01.2026
11:53
Коментари:2
Елвир Чустовић (48) осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на двије године затвора због пријетњи тероризмом институцијама и званичницима Републике Српске!
То је прва осуђујућа пресуда за кривично дјело тероризма коју су изрекли судови у Републици Српској.
Осим казне затвора Чустовићу је изречена и мјера обавезног лијечења у психијатријској установи затвореног типа. Лијечење ће трајати најмање годину дана, односно док за тим постоји потреба. О напретку лијечења љекари ће извјештавати суд који ће, по потреби, годишње одлучивати да ли је лијечење потребно продужити или не. Одлуком суда Чустовићу је продужена мјера притвора.
Пресуда је изречена након што је Чустовић са Републичким јавним тужилаштвом Републике Српске склопио споразум о признању кривице. На прошлом рочишту оптужени је тражио додатно вријеме да размисли о условима споразума, који је на крају прихватио.
Према пресуди Чустовић, који је поријеклом из Гацка, у стању битно смањене урачунљивости од 21. децембра 2024. до 15. јануара 2025. године ивише пута је телефоном из Чикага позивао различите институције у Републици Српској и пријетио званичницима изазивајући панику.
Први позиви стигли су 21. децембра 2024. године Полицијској станици Гацко, гдје је Чустовић пријетио убиством полицијских службеника и командира станице, те најавио напад на цијелу станицу. У својим пријетњама спомињао је да је „дио Зукине јединице“ и да је ликвидирао многе непријатеље.
Два дана касније телефоном је пријетио полицијским службеницима ПУ Требиње, тврдећи да ће ”побити све и започети рат у БиХ”.
У јануару пријетње је усмјерио према Републичком јавном тужилаштву, Кабинету министра правде, Административној служби Града Бањалука, Кабинету Предсједника Владе РС, Полицијској станици Невесиње и Фоча/Ново Горажде.
У свим позивима Чустовић је износио шокантне пријетње смрћу званичницима и њиховим породицама, најављивао нападе експлозивом, паљење зграда и ликвидације, те тврдио да је ”спреман са дијаспором да покрене борбу”.
