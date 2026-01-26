Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете

Извор:
АТВ
26.01.2026
11:04
Ухапшени хулигани који су напали навијаче Црвене звезде у Тузли терете се за кривично дјело учествовање у групи људи која учини кривично дјело. Након криминалистичке обраде у Управи полиције МУП-а Тузланског кантона су уз извјештај предати у надлежност Кантоналног тужилаштва ТК.
Ухапшено је 14 лица, од којих је 11 држављана Републике Хрватске и три држављана БиХ.
