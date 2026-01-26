Logo
Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете

Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Ухапшени хулигани који су напали навијаче Црвене звезде у Тузли терете се за кривично дјело учествовање у групи људи која учини кривично дјело. Након криминалистичке обраде у Управи полиције МУП-а Тузланског кантона су уз извјештај предати у надлежност Кантоналног тужилаштва ТК.

Ухапшено је 14 лица, од којих је 11 држављана Републике Хрватске и три држављана БиХ.

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

"Они су осумњичени да су 24. јануара око 22 сата у насељу Горње Дубраве у близини Међународног аеродрома Тузла, сачекали групу људи на повратку авионом из Малмеа (Шведска), те употребом физичке силе, дрвених палица, металних шипки и других предмета извршили напад на њих, приликом чега је повријеђено више од 20 лица. Четири лица су тешко тјелесно повријеђена, док је лакше тјелесне повреде задобило још 17 лица, међу којима је и један полицијски службеник УП МУП-а ТК. Током овог напада је оштећено и више путничких возила који су били паркирани у близини Међународног аеродрома Тузла", саопштено је из Тужилаштва.

Против осумњичених ће данас бити донесена наредба о провођењу истраге. Они ће бити испитани у Тужилаштву ТК, те ће се највјероватније за све осумњичене надлежном суду ставити приједлог за одређивање једномјесечног притвора.

Више информација о овом предмету и догађајима ће бити саопћено након доношења тужилачке одлуке

