Акција полиције у КС: Претреси на 15 локација

АТВ

26.01.2026

07:38

Полиција у Сарајево почела је акцију "Абстерго", а у току су претреси на 15 локација на подручју Кантона.

"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, по налогу поступајућих тужилаца Тужилаштва КС, јутрос су започели реализацију акције кодног назива "Абстерго" због сумње на почињење кривичних дјела Злоупотреба положаја или овлаштења и Примање награде или другог облика користи за трговину утицајем", наводе из МУП-а Кантона Сарајево.

Ускоро опширније...

Акција Абстерго

MUP Kantona Sarajevo

