Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор

Данас је у Далматинској улици на Палилули дошло до трагичног инцидента у стану у којем је живјела непокретна С.Ј. (78), која је, према изјавама комшија, живјела сама, незванично сазнаје Телеграф.
Како незванично Телеграф сазнаје, пожар је избио када се С.Ј. највјероватније запалила цигаром.
Нажалост, повреде су биле смртоносне, а тијело је послато на судско-медицинску обдукцију ради утврђивања тачних околности смрти.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
