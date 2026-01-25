Logo
Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор

Хорор! Жена изгорјела у стану, полиција затекла језив призор
Фото: Танјуг/АП

Данас је у Далматинској улици на Палилули дошло до трагичног инцидента у стану у којем је живјела непокретна С.Ј. (78), која је, према изјавама комшија, живјела сама, незванично сазнаје Телеграф.

Како незванично Телеграф сазнаје, пожар је избио када се С.Ј. највјероватније запалила цигаром.

Цигарета / Илустративна фотографија

Република Српска

Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

Нажалост, повреде су биле смртоносне, а тијело је послато на судско-медицинску обдукцију ради утврђивања тачних околности смрти.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

