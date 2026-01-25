Драма у Загребу: Мушкарац покушао прегазити полицајца, овај запуцао

Извор:
СРНА
25.01.2026
15:05
Коментари:0
У Загребу је ухапшен тридесеттрогодишњак који је осумњичен за покушај убиства полицијског службеника.
Из загребачке Полицијске управе саопштено је да су ноћас око 2.00 часа примили дојаву о аутомобилу "ауди" загребачке регистрације који кривуда по путу, јер је возач највјероватније возач под утицајем алкохола.
Полиција је покушала да заустави возило, али се возач оглушио о наредбу и побјегао, те у два наврата начином вожње довео у опасност полицијског службеника.
У загребачком насељу Сесвете возач се зауставио на једном паркингу, након чега му је полицајац службеним возилом препријечио пут, изашао из возила и кренуо према њему да га ухапси.
Међутим, осумњичени је у том тренутку покренуо возило према полицајцу како би га ударио те наставио бијег.
Полицајац се тада бацио на земљу и испалио два хица у аутомобил којим је управљао осумњичени.
Осумњичени је ухапшен око 6.00 часова након што је побјегао у једну кућу у Сесветама.
Хроника
4 ч1
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч10
Хроника
6 ч2
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму