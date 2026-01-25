Logo
Вјетар "прочистио" загађен ваздух

СРНА

25.01.2026

14:58

Вјетар "прочистио" загађен ваздух
Фото: АТВ

На подручју Сарајева побољшан је квалитет ваздуха, те је укинута епизода "упозорење", коју је кантонална Влада прогласила у четвртак, 22. јануара.

Јак вјетар, уз изостанак температурне инверзије, омогућио је дисперзију претходно накупљених загађујућих материја.

Очекују се додатно јачање вјетра и падавине, што би требало да допринесе смањењу нивоа полутаната и потпуном чишћењу ваздуха у сарајевској котлини, саопштено је из ресорног кантоналног министарства.

