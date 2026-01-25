Вјетар "прочистио" загађен ваздух

Извор:
25.01.2026
На подручју Сарајева побољшан је квалитет ваздуха, те је укинута епизода "упозорење", коју је кантонална Влада прогласила у четвртак, 22. јануара.
Јак вјетар, уз изостанак температурне инверзије, омогућио је дисперзију претходно накупљених загађујућих материја.
Очекују се додатно јачање вјетра и падавине, што би требало да допринесе смањењу нивоа полутаната и потпуном чишћењу ваздуха у сарајевској котлини, саопштено је из ресорног кантоналног министарства.
