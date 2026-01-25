Logo
Ваздух најгори у Бањалуци, означен као "опасан"

25.01.2026

09:01

Коментари:

0
Загађен ваздух у Бањалуци
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос опасан у Бањалуци са индексом квалитета 477, подаци су са сајта "Еко.акција".

Истовремено ваздух је врло нездрав у Високом и Какњу са индексом 247, те Зеници гдје је измјерен индекс квалитета 218.

Јутрос је ваздух нездрав у Сарајеву, Тузли, Травнику, Тешњу и Илијашу.

Због погоршања квалитета ваздуха на подручју Кантона Сарајево, од четвртка, 22. јануара, на снази је епизода "упозорење", коју је прогласила кантонална Влада.

Загађен ваздух посебно је опасан за труднице, стара лица и дјецу, те лица респираторним и срчаним проблемима која не би требало да излазе вани.

Коментари (0)
