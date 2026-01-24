Logo
Грађани поново пријављују подрхтавање, ЕМСЦ нема податак: "Нешто се гадно спрема..."

Извор:

Радио Сарајево

24.01.2026

19:21

Коментари:

0
Грађани поново пријављују подрхтавање, ЕМСЦ нема податак: "Нешто се гадно спрема..."
Фото: EMSC

Према подацима, у 16:22 сати забиљежен је слабији потрес који су, према наводима мјештана, осјетили становници Мостара и околице.

Како се наводи у првим информацијама Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), за сада нема званичних података о јачини потреса нити о тачној локацији епицентра.

Подсјећамо, ЕМСЦ је и синоћ објавио да је забиљежен потрес у Босни и Херцеговини, темељем дојава корисника, при чему су грађани Мостара навели како су осјетили кратко подрхтавање тла.

zemljotres ilustracija (1)

Друштво

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

"Тренутно немамо сеизмичких података који потврђују ову детекцију прикупљену путем crowdsourcinga", наводи ЕМСЦ. То значи да је информација објављена на бази бројних корисника који су се истовремено пријавили на апликацију или посјетили њихову страницу.

"Кратко али доста јако; Крушево дуже тутњало као да ће стрест ал ништа Богу хвала; Затресло кратко; Лагана тутњава. Ово се нешто гадно спрема...", неки су од коментара грађана.

sumaher

Остали спортови

Ново! Шумахер није више везан за кревет

