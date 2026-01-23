Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

23.01.2026
15:03
Коментари:0
У Јужној Кореји ступио је на снагу сет закона за регулацију вјештачке интелигенције, прије него у било којој другој земљи или заједници (регулативе ЕУ стижу постепено током 2027).
Према корејском Закону о основама АИ, компаније морају да обезбеде људски надзор над "високоризичним" АИ системима у областима као што су нуклеарна безбедност, пијаћа вода, саобраћај, здравство и финансијске примене попут процене кредитне способности и одобравања зајмова.
Компаније су такође у обавези да кориснике унапред обавесте о производима или услугама које користе високоризичну или генеративну вјештачку интелигенцију, као и да јасно означе АИ-генерисан садржај који је тешко разликовати од стварности.
Хроника
Тиктокер пријављен тужилаштву јер се представљао као полицајац
Предвиђен је прелазни период од најмање годину дана прије почетка наплате казни. Новчане казне могу достићи и до 30 милиона корејских вона за неозначавање генеративног АИ садржаја, што је око 17.500 евра.
Стартап заједница у земљи забринута је због нејасно дефинисаних одредби, које би могле да подстакну опрезнији, али мање иновативан приступ како би се избјегли регулаторни ризици, преноси ГСМАрена.
Министарство науке и ИКТ-а у Кореји најавило је платформу са смјерницама и посебан центар за подршку током трајања прелазног периода.
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму