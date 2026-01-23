Logo
Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

23.01.2026

15:03

Робот
Фото: pexels

У Јужној Кореји ступио је на снагу сет закона за регулацију вјештачке интелигенције, прије него у било којој другој земљи или заједници (регулативе ЕУ стижу постепено током 2027).

Према корејском Закону о основама АИ, компаније морају да обезбеде људски надзор над "високоризичним" АИ системима у областима као што су нуклеарна безбедност, пијаћа вода, саобраћај, здравство и финансијске примене попут процене кредитне способности и одобравања зајмова.

Компаније су такође у обавези да кориснике унапред обавесте о производима или услугама које користе високоризичну или генеративну вјештачку интелигенцију, као и да јасно означе АИ-генерисан садржај који је тешко разликовати од стварности.

Предвиђен је прелазни период од најмање годину дана прије почетка наплате казни. Новчане казне могу достићи и до 30 милиона корејских вона за неозначавање генеративног АИ садржаја, што је око 17.500 евра.

Стартап заједница у земљи забринута је због нејасно дефинисаних одредби, које би могле да подстакну опрезнији, али мање иновативан приступ како би се избјегли регулаторни ризици, преноси ГСМАрена.

Министарство науке и ИКТ-а у Кореји најавило је платформу са смјерницама и посебан центар за подршку током трајања прелазног периода.

