Не насједајте на преваре! Пријете вам губитком регистрације, а циљ им је само један

Извор:

Телеграф

23.01.2026

13:14

Коментари:

0
Фото: Pexels

Грађани Србије поново су се нашли на мети дигиталних превараната који, користећи страх од казни и бирократских компликација, покушавају да се домогну података са платних картица.

Најновија серија лажних СМС порука, која је преплавила мобилне телефоне широм земље, долази са сумњивих бројева из Марока, препознатљивих по позивном броју +212, а садржај је срочен тако да звучи као званично, посљедње упозорење пред принудну наплату.

Превара почиње бомбастичним насловом "Министарство саобраћаја Републике Србије – Коначно обавјештење", након чега слиједи детаљно измишљен сценарио о дугу за путарину.

"Наш систем показује неплаћену путарину за 16. јануар 2026. године. Молимо вас да измирите овај дуг до 24. јануара 2025. године", наводи се у превари.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично

Већ на овом кораку пажљивији корисници могу уочити апсурдну логичку грешку у којој се захтијева плаћање дуга годину дана прије него што је он наводно настао.

Како би притисак на жртву био што већи, порука наставља у претећем тону, тврдећи да ће неплаћање довести до тога да „запис о овом прекршају буде унет у званичну базу података о саобраћајним прекршајима коју води Управа за возила“. Аутори поруке иду толико далеко да прогнозирају драстичне мјере.

"Од 25. јануара 2026. године биће обустављене услуге регистрације вашег возила", упућује се жртвама, а порука наставља у истом стилу.

"Молимо вас да што прије измирите казну како бисте избегли додатне трошкове и оштећење вашег личног кредитног рејтинга", додаје се.

Главна замка крије се иза наводног „званичног линка за плаћање“, који води на веб-адресу која нема никакве везе са државним органима Србије.

Миодраг Парежанин-04112025

Градови и општине

Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана

"Притисните 'Y' да освјежите страницу и добијете кликабилни линк за плаћање, или директно копирајте горе наведени званични линк у свој прегледач да бисте извршили уплату", јасна је инструкција у поруци.

Ово је тренутак у којем преваранти преузимају контролу, јер сваки унос података на таквим страницама директно компромитује банковни рачун корисника.

Да бисте се заштитили од оваквих покушаја крађе, основно правило је да никада не отварате линкове у порукама које стижу са бројева који нису регистровани у Србији, а посебно оних из егзотичних земаља попут Марока. Важно је знати да државне службе никада не користе стране бројеве телефона нити прете губитком кредитног рејтинга путем СМС-а. Умјесто реаговања на овакве поруке, најбоље је одмах блокирати пошиљаоца и обрисати текст. Уколико имате било какву сумњу у вези са својим евентуалним дуговањима, једини сигуран начин провјере је одлазак на званичне портале државних институција директним куцањем њихове адресе у претраживач, никако преко линкова из сумњивих порука.

(Телеграф.рс)

Тагови:

prevare

sms

kazne

Коментари (0)
