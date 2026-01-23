Logo
Био бијесан због губитка у кладионици, па потегао пиштољ

Извор:

Телеграф

23.01.2026

13:08

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Држављанин Црне Горе С. М. (40) ухапшен је у Земуну јер је пиштољем претио раднику кладионице.

Наиме, С. Н. је био у једној спортској кладионици у Земуну, гдје је играо на апаратима, да би напосљетку, незадовољан због губитна новца, извукао пиштољ и пријетио раднику кладионице Н. Н. (25).

Пријетње су одмах пријављене полицији, те је С. М. убрзо ухапшен.

Миодраг Парежанин-04112025

Градови и општине

Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана

Њему је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведен на саслушање у тужилаштво.

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, пише Телеграф.

