Био бијесан због губитка у кладионици, па потегао пиштољ

Извор:
Телеграф
23.01.2026
13:08
Коментари:0
Држављанин Црне Горе С. М. (40) ухапшен је у Земуну јер је пиштољем претио раднику кладионице.
Наиме, С. Н. је био у једној спортској кладионици у Земуну, гдје је играо на апаратима, да би напосљетку, незадовољан због губитна новца, извукао пиштољ и пријетио раднику кладионице Н. Н. (25).
Пријетње су одмах пријављене полицији, те је С. М. убрзо ухапшен.
Градови и општине
Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана
Њему је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведен на саслушање у тужилаштво.
Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму