Хитно раздвојити биљне и млијечне производе на тржишту

Мљекарска индустрија БиХ тражи хитно раздвајање биљних и млијечних производа на тржишту, односно досљедно информисање потрошача, те што скорије усвајање правилника о додатним захтјевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље и маст, као и друга биљна уља и масти.
Правилник о пружању информација потрошачима о храни дефинише правни оквир за информисање потрошача од субјеката у пословању са храном ради несметаног функционисања унутрашњег тржишта и заштите потрошача кроз јасно, разумљиво и читљиво означавање хране, саопштено је из Спољнотрговинске коморе БиХ.
У складу са овим правилником, сваки субјект у пословању са храном, било да је ријеч о домаћем произвођачу или увознику, обавезан је да обезбиједи тачност и потпуност информација о храни, те сноси одговорност за њихов садржај.
- У претходном периоду домаћи произвођачи млијека и млијечних производа свједоци су да се поједини увозни производи пласирају мимо важећег правног оквира у области информисања потрошача о храни, често без прописаних или са неадекватним декларацијама - упозоравају из Коморе.
Таква пракса, наводе, доводи потрошаче у заблуду и директно утиче на смањење конкурентности домаћих производа на унутрашњем тржишту БиХ.
Ради рјешавања овог проблема, на који се указује још од 2004. године, представници Групације прерађивача млијека и млијечних производа при Спољнотрговинској комори и Агенције за безбједност хране БиХ, у сарадњи с Комором, припремили су приједлог правилника о додатним захтјевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље и маст, те друга биљна уља и масти.
Приједлог је израђен по узору на праксу Србије, гдје се од августа прошле године примјењује уредба којом се додатно уређује означавање и раздвајање ових производа од млијечних.
- Доношење овог правилника изузетно је важно како за потрошаче тако и за произвођаче млијечних производа, јер потрошачима обезбјеђује право на информисан избор, а произвођачима јасне оквире који спречавају заваравајуће означавање и нелојалну конкуренцију - наводе из Коморе.
Спољнотрговинска комора позива надлежне институције да хитно предузму потребне кораке како би се приједлог правилника што прије усвојио, те да се истовремено појачају контроле у погледу декларисања и физичког раздвајања производа биљног и животињског поријекла на полицама трговачких објеката.
