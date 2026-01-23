Logo
Хитно раздвојити биљне и млијечне производе на тржишту

Извор:

СРНА

23.01.2026

12:49

Млијеко
Фото: АТВ

Мљекарска индустрија БиХ тражи хитно раздвајање биљних и млијечних производа на тржишту, односно досљедно информисање потрошача, те што скорије усвајање правилника о додатним захтјевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље и маст, као и друга биљна уља и масти.

Правилник о пружању информација потрошачима о храни дефинише правни оквир за информисање потрошача од субјеката у пословању са храном ради несметаног функционисања унутрашњег тржишта и заштите потрошача кроз јасно, разумљиво и читљиво означавање хране, саопштено је из Спољнотрговинске коморе БиХ.

Спољнотрговинска комора позива надлежне институције да хитно предузму потребне кораке како би се приједлог правилника што прије усвојио, те да се истовремено појачају контроле у погледу декларисања и физичког раздвајања производа биљног и животињског поријекла на полицама трговачких објеката.

Млијеко

sir

