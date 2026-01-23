Logo
Large banner

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

Извор:

Танјуг

23.01.2026

12:24

Коментари:

0
Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено
Фото: Unsplash

Три особе су погинуле, а најмање 11 је повријеђено у низу саобраћајних несрећа изазваних поледицом на ауто-путу А44 у близини Падерборна, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, саопштила је њемачка полиција.

Несреће су се догодиле рано јутрос између петљи Марсберг и Лихтенау у округу Падерборн, објавио је "Шпигел".

школа-учионица

Градови и општине

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

Ледена киша и екстремна поледица данас су изазвале проблеме на путевима у западној Доњој Саксонији и сјеверним дијеловима Сјеверне Рајне-Вестфалије.

Полиција је забиљежила неколико стотина саобраћајних незгода и описала стање на путевима као "катастрофално".

Због опасних услова, настава је обустављена у граду Оснабрику, као и у окрузима Графшафт Бентхајм, Емсланд и Фехта.

Локалне власти су саопштиле да безбиједан превоз ученика не може да буде гарантован.

илу-мандарина-23102025

Здравље

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на кишу која може да створи поледицу, посебно у подручјима западно од ријеке Везер.

Према полицији у Оснабрику, од јутрос се догодило неколико стотина несрећа на подручју од Теутобуршке шуме до Источнофризијских острва.

Већина незгода завршила се са материјалном штетом, али је било и лакше повријеђених.

Грађанима је савјетовано да остану код куће уколико је то могуће.

Телефон

Наука и технологија

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Тешки услови забиљежени су и у округу Олденбург, укључујући области Вилдесхаузен, Гросенкнетен и Алхорн, као и на ауто-путу А1, гдје су саобраћај успоравале бројне незгоде и блокаде, укључујући камионе.

Јавни градски превоз у Оснабрику био је привремено углавном обустављен, а зоолошки врт у Нордхорну затворен.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Све израженији тренд одгађања брака

Друштво

Све израженији тренд одгађања брака

5 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Објављене нове цијене горива

5 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

5 ч

0
Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

Друштво

Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

5 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

5 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ово је кључно

6 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Америка напустила СЗО, стручњаци у страху

6 ч

0
Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

Свијет

Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner