Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

Три особе су погинуле, а најмање 11 је повријеђено у низу саобраћајних несрећа изазваних поледицом на ауто-путу А44 у близини Падерборна, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, саопштила је њемачка полиција.
Несреће су се догодиле рано јутрос између петљи Марсберг и Лихтенау у округу Падерборн, објавио је "Шпигел".
Ледена киша и екстремна поледица данас су изазвале проблеме на путевима у западној Доњој Саксонији и сјеверним дијеловима Сјеверне Рајне-Вестфалије.
Полиција је забиљежила неколико стотина саобраћајних незгода и описала стање на путевима као "катастрофално".
Због опасних услова, настава је обустављена у граду Оснабрику, као и у окрузима Графшафт Бентхајм, Емсланд и Фехта.
Локалне власти су саопштиле да безбиједан превоз ученика не може да буде гарантован.
Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на кишу која може да створи поледицу, посебно у подручјима западно од ријеке Везер.
Према полицији у Оснабрику, од јутрос се догодило неколико стотина несрећа на подручју од Теутобуршке шуме до Источнофризијских острва.
Већина незгода завршила се са материјалном штетом, али је било и лакше повријеђених.
Грађанима је савјетовано да остану код куће уколико је то могуће.
Тешки услови забиљежени су и у округу Олденбург, укључујући области Вилдесхаузен, Гросенкнетен и Алхорн, као и на ауто-путу А1, гдје су саобраћај успоравале бројне незгоде и блокаде, укључујући камионе.
Јавни градски превоз у Оснабрику био је привремено углавном обустављен, а зоолошки врт у Нордхорну затворен.
