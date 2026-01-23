У току исплата за 3.635 корисника

23.01.2026
12:23
Коментари:0
У Брчко дистрикту у току је исплата једнократне новчане помоћи за лијечење и стање социјалне потребе за 3.635 корисника из борачких категорија и цивилних жртава рата, потврдио је Срни шеф Службе за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата Сенад Бешић.
За ове намјене из буџета за 2025. годину издвојено је укупно 1,1 милион КМ.
Бешић је прецизирао да је помоћ за лијечење у износу од по 303 КМ остварило 3.607 корисника, док је право на помоћ за социјалне потребе од 250 КМ остварило 28 лица.
"Исплата се врши након што је окончан жалбени поступак пред Апелационом комисијом, чиме су стечени услови за финализацију пројекта који је започет крајем прошле године", изјавио је Бешић.
Градови и општине
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови
Он је указао на чињеницу да је број захтјева за помоћ при лијечењу у сталном порасту, те да је у прошлој години тај број увећан за хиљаду у односу на раније периоде, што оцјењује као забрињавајући показатељ здравственог стања ове популације.
Према његовим ријечима, приоритет при додјели средстава имали су онколошки пацијенти, лица на дијализи, дијабетичари зависни од инсулина, те болесници са тешким оперативним захватима на срцу и глави. /
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму