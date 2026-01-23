Logo
Влада Француска преживјела прво гласање

СРНА

23.01.2026

12:38

Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Влада Француске преживјела је прво гласање Народне скупштине о неповјерењу у овој години, јавио је Ројтерс.

Неповјерење није изгласано јер је 269 посланика подржало приједлог странке Непокорена француска, а за његово усвајање било је потребно најмање 288 гласова.

Гласање је предложено због одлуке Владе да се пробије дио буџета за ову годину који се односи на приходе, а да се Народној скупштини не да посљедња ријеч о томе.

Тагови:

Француска

гласање

