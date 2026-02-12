Logo
Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру

Курир

12.02.2026

19:13

Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру
Фото: Pexels

Зрењанински таксиста, у Улици Николе Пашића у ширем центру града, према још незваничним информацијама, у току вожње добио је инфаркт и изазвао саобраћајну несрећу у којој су учествовала још два возила.

Према још незваничним информацијама, након што му је изненада позлило, таксиста је изгубио контролу и "закуцао" се у два путничка аутомобила, а онда је његово возило ударило у бандеру.

ЦИК БиХ-22092025

БиХ

ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

Зрењанинска Улица Николе Пашића, била је затворена за саобраћај, убрзо је на мјесту несреће била и Хитна помоћ, а дежурни љекар, нажалост, могао је само да констатује смрт несрећног таксисте.

