Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру

Извор:
Курир
12.02.2026
19:13
Коментари:0
Зрењанински таксиста, у Улици Николе Пашића у ширем центру града, према још незваничним информацијама, у току вожње добио је инфаркт и изазвао саобраћајну несрећу у којој су учествовала још два возила.
Према још незваничним информацијама, након што му је изненада позлило, таксиста је изгубио контролу и "закуцао" се у два путничка аутомобила, а онда је његово возило ударило у бандеру.
БиХ
ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?
Зрењанинска Улица Николе Пашића, била је затворена за саобраћај, убрзо је на мјесту несреће била и Хитна помоћ, а дежурни љекар, нажалост, могао је само да констатује смрт несрећног таксисте.
Република Српска
2 ч21
Фудбал
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
21
48
21
43
21
38
21
33
21
27
Тренутно на програму