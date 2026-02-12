Logo
Ковачевић: Побједа Карана - доказ да су грађани спремни да бране Српску

СРНА

12.02.2026

19:17

Ковачевић: Побједа Карана - доказ да су грађани спремни да бране Српску
Фото: АТВ

Побједа кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синише Карана на пријевременим изборима, са освојених више од 70 одсто гласова, јасно показује да су грађани Српске препознали да се радило о нападу на Републику, изјавио је портпарол ове политичке партије Радован Ковачевић.

Ковачевић је рекао да је постојала воља Сарајева и опозиције из Републике Српске да буду дио сарајевске завјере против Републике Српске, да се поништава воља њеног народа.

zajednicke institucije

БиХ

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

"Мислим да је јако битно да су грађани Републике Српске и те како препознали о чему се овдје радило и да се то сада на овим поновљеним пријевременим изборима јасно и показало", изјавио је Ковачевић.

Он је за телевизију "Њузмакс Балканс" рекао да је Каран од 136 бирачких мјеста, на којима су били поновљени пријевремени избори за предсједника Српске, побиједио на 134, да су поновљени у 17 локалних заједница, а кандидат СНСД-а побједио у 16, те да је окренут резултат у Приједору и све је то разлог за задовољство.

Taksi

Србија

Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру

"Имамо разлог за задовољство јер смо успјели да дођемо до тога да грађани Републике Српске разумију о чему ми говоримо, да су грађани спремни да бране Српску, да бране право и право српског народа да буде народ који доноси политичке одлуке", истакао је Ковачевић.

