Минић послао поруку припадницима САЈ-а

АТВ

12.02.2026

18:01

Припадници САЈ-а у Дубаију
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић од срца је честитао припадницима Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) МУП-а Српске на запаженом наступу и достојном представљању Републике на такмичењу у Уједињеним Арапским Емиратима.

"Момци су само потврдили какву полицију имамо и да су сва улагања у овај сектор оправдана", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Припадници САЈ-а МУП-а Републике Српске заузели су 53. мјесто у укупном пласману на престижном међународном такмичењу у Дубаију, потврдивши висок ниво обучености, спремности и професионализма, саопштено је из МУП-а Српске.

Саво Минић

SAJ

