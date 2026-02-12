Минић послао поруку припадницима САЈ-а

Извор:
АТВ
12.02.2026
18:01
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић од срца је честитао припадницима Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) МУП-а Српске на запаженом наступу и достојном представљању Републике на такмичењу у Уједињеним Арапским Емиратима.
"Момци су само потврдили какву полицију имамо и да су сва улагања у овај сектор оправдана", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Припадници САЈ-а МУП-а Републике Српске заузели су 53. мјесто у укупном пласману на престижном међународном такмичењу у Дубаију, потврдивши висок ниво обучености, спремности и професионализма, саопштено је из МУП-а Српске.
Од срца честитам припадницима Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Српске на запаженом наступу и достојном представљању наше Републике на такмичењу у Уједињеним Арапским Емиратима.— Саво Минић (@minic_savo) February 12, 2026
Момци су само потврдили какву полицију имамо и да су сва улагања у овај сектор оправдана. pic.twitter.com/3RxEUlMxwa
