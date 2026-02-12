Logo
Кошарац: Реакције на дипломатске успјехе Додика и Српске показују сву немоћ бошњачке политике

12.02.2026

16:31

Коментари:

0
Фото: ATV

Реакције из Федерације БиХ на дипломатске успјехе лидера Милорада Додика и државног руководства Републике Српске су хистеричне и показују сву немоћ бошњачке политике, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Бошњачки политичари се у континуитету баве Милорадом Додиком и политиком Републике Српске, а Милорад Додик се бави политиком, а не њима. Њима није драго када Република Српска манифестује свој међународни легитимитет и када је Република Српска за преговарачким столом - навео је Кошарац који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Кошарац истиче да су бошњачки политичари навикли да лажима и дезинформацијама често Републику Српску ставе на сто.

- Овога пута је Република Српска за столом! То је потврда државничке политике лидера Милорада Додика, али и атрофије и немоћи бошњачке политике у БиХ - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.

Бошњачки политичари, напомиње Кошарац, желе да властити озбиљан пораз надокнаде ширећи не само демагогију, него и нетачне информације и фрустрацију у различитим облицима, али су и у томе неспретни.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Милорад Додик

Коментари (0)
