Кошарац: Реакције на дипломатске успјехе Додика и Српске показују сву немоћ бошњачке политике

12.02.2026
16:31
Коментари:0
Реакције из Федерације БиХ на дипломатске успјехе лидера Милорада Додика и државног руководства Републике Српске су хистеричне и показују сву немоћ бошњачке политике, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Бошњачки политичари се у континуитету баве Милорадом Додиком и политиком Републике Српске, а Милорад Додик се бави политиком, а не њима. Њима није драго када Република Српска манифестује свој међународни легитимитет и када је Република Српска за преговарачким столом - навео је Кошарац који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Свијет
Нека су изузетно језива: 10 предвиђања за наредну деценију
Кошарац истиче да су бошњачки политичари навикли да лажима и дезинформацијама често Републику Српску ставе на сто.
- Овога пута је Република Српска за столом! То је потврда државничке политике лидера Милорада Додика, али и атрофије и немоћи бошњачке политике у БиХ - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Инстаграм.
Свијет
У замрзивачу пронађена тијела двије бебе
Бошњачки политичари, напомиње Кошарац, желе да властити озбиљан пораз надокнаде ширећи не само демагогију, него и нетачне информације и фрустрацију у различитим облицима, али су и у томе неспретни.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму