Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изјавио је да подржава приједлог предсједника Француске Емануела Макрона да се наставе контакти са Русијом.
Руте је нагласио да подржава такву идеју, али под условом да у вези с тим постоји транспарентност међу савезницима из НАТО-а.
- Сви смо сагласни с тим да су САД морале да буду страна која ће прекинути застој и то је у мировним преговорима са Русијом учинио амерички предсједник Доналд Трамп у фебруару прошле године - рекао је Руте.
Он је истакао да су у току разговори о томе шта Европа може ту додатно да учини, те да сматра да је "потпуно у реду" да се та дебата настави све док се и Европљани потпуно не отворе у вези са напорима, како би све то заједно функционисало.
У Бриселу се данас одржава састанак министара одбране НАТО-а.
