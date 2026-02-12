Logo
Large banner

Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Извор:

СРНА

12.02.2026

16:12

Коментари:

0
Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изјавио је да подржава приједлог предсједника Француске Емануела Макрона да се наставе контакти са Русијом.

Руте је нагласио да подржава такву идеју, али под условом да у вези с тим постоји транспарентност међу савезницима из НАТО-а.

Синиша Каран

Република Српска

Начелник Главне управе МУП-а Русије за град Москву честитао Карану изборну побједу

- Сви смо сагласни с тим да су САД морале да буду страна која ће прекинути застој и то је у мировним преговорима са Русијом учинио амерички предсједник Доналд Трамп у фебруару прошле године - рекао је Руте.

Он је истакао да су у току разговори о томе шта Европа може ту додатно да учини, те да сматра да је "потпуно у реду" да се та дебата настави све док се и Европљани потпуно не отворе у вези са напорима, како би све то заједно функционисало.

Вјетар

Занимљивости

Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година

У Бриселу се данас одржава састанак министара одбране НАТО-а.

Подијели:

Тагови :

Марк Руте

Француска

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву

2 ч

0
Ово су најскладнији хороскопски парови: Надопуњују се у сваком погледу

Љубав и секс

Ово су најскладнији хороскопски парови: Надопуњују се у сваком погледу

2 ч

0
Марко Францишковић, Џихади Марко

Регион

Ко је Марко Џихади Францишковић и зашто пресуда привлачи толико пажње?

2 ч

0
Несрећа у Сарајеву

Хроника

У току извлачење тијела након стравичне несреће

3 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

Свијет

Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

3 ч

0
Отац избо сина (22) насмрт, а млађег (15) ранио

Свијет

Отац избо сина (22) насмрт, а млађег (15) ранио

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

3 ч

0
Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Свијет

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner