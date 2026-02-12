Logo
Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

Извор:

СРНА

12.02.2026

15:27

Коментари:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је чињеница да постоји коалиција ЕУ и Украјине, која жели да се актуелне мађарске власти уклоне по сваку цијену.

Орбан је рекао да постоји и споразум Брисела и Кијева о томе на који начин да се Украјина уведе у ЕУ или да се омогући њено учлањење у Унију.

Према његовим ријечима, Мађарска је у том споразуму описана као "проблем", а наведен је и на који начин то "треба да се ријеши".

"У том коалиционом споразуму Кијева и Брисела јасно је да се Влада Мађарске мора уклонити по сваку цијену. Цијела та прича о странци Тиса и свему у вези с њом је креација Брисела. Та странка је основана како би се национална Влада Мађарске замијенила пробриселским и проукрајинским властима у Мађарској", оцијенио је Орбан.

Виктор Орбан

Мађарска

