Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

Извор:
СРНА
12.02.2026
15:27
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је чињеница да постоји коалиција ЕУ и Украјине, која жели да се актуелне мађарске власти уклоне по сваку цијену.
Орбан је рекао да постоји и споразум Брисела и Кијева о томе на који начин да се Украјина уведе у ЕУ или да се омогући њено учлањење у Унију.
Према његовим ријечима, Мађарска је у том споразуму описана као "проблем", а наведен је и на који начин то "треба да се ријеши".
"У том коалиционом споразуму Кијева и Брисела јасно је да се Влада Мађарске мора уклонити по сваку цијену. Цијела та прича о странци Тиса и свему у вези с њом је креација Брисела. Та странка је основана како би се национална Влада Мађарске замијенила пробриселским и проукрајинским властима у Мађарској", оцијенио је Орбан.
