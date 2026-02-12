Једна ствар коју бацамо у канту за смеће очистиће прозоре боље од свих средстава

Извор:
12.02.2026
Џаба трошите паре на оне скупе прскалице из продавнице. Што је реклама љепша, то унутра има више шећера и сапунице која само замути стакло. Чим гране прво сунце, на прозору се види свака линија, као да ништа нисте ни радили.
Фора је у томе што сви мисле да им треба нека модерна крпа, а заправо вам треба оно што бацате у канту – старе новине. Оне су закон за стакло, а ево и зашто.
Прање прозора без хемије најлакше се ради обичним алкохолним сирћетом помијешаним с водом (једна мјера сирћета на четири мјере воде). Прозоре прво пребришете том течношћу, а онда их изгланцате старим, згужваним новинама док не постану потпуно суви и сјајни.
Многе домаћице се жале како им послије прања остану оне ситне длачице од крпе. Чак и оне најскупље крпе остављају трагове. Новински папир је другачији. Он је довољно оштар да скине сву прљавштину, а опет неће да огребе стакло.
Оно што мало ко зна – она црна штампарска боја на новинама заправо полира прозор. Кад завршите, стакло толико шкрипи под прстима да знате да нема ни грама масноће.
Највећа је грешка кад се прозори перу док је сунце јако. Вода се одмах осуши, остају флеке и онда можете да трљате до сутра, ништа не помаже.
Ево како то урадити без муке:
Направите мјешавину: У једну флашу са прскалицом сипај мало сирћета и обичну воду из чесме.
Скини главну прљавштину: Ако су прозори баш од блата, пређи их прво једном обичном мокром крпом да не размазујеш муљ.
Узмите новине: Направите добру лопту од новина, попрскајте стакло и трљајте док се не зацакли.
Мијењајте папир: Чим се новине скроз натопе, баците их и узмите нови суви лист.
Немојте да сипате детерџент за судове, ма шта вам причали. Он прави пјену која се тешко испира, а послије се прашина лијепи за њу као луда. Сирће је мајка – убија све бациле, скида каменац од кише и мирис му нестане чим се прозор осуши. Неће вам кућа смрдити на туршију, не брините.
Не треба вам полица пуна хемије да би вам кућа блистала. Све се то рјешава са пар ствари које већ имате у шпајзу или их бацате у канту. Старе новине и мало сирћета раде посао боље од било ког скупог спреја, а притом чувате и здравље и новчаник. Пробајте једном, па ћете видјети да се више никад нећете вратити на старо.
