"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите

Извор:
Телеграф
12.02.2026
14:57
Водитељка Слађана Томашевић је на Инстаграму открила једну ситуацију пред емисију "Београдска хроника" коју нисте могли да видите. Репортерка Сања Беловић је због кише прекрила лице.
Водитељка Слађана апеловала је на њу да скине одјевни предмет с главе, јер тако не може у програму.
"Моја Сања Беловић на проби пред почетак", написала је Слађана Томашевић, која је објавила снимак на друштвеној мрежи.
Ево и како је текао разговор.
Сања Беловић (репотерка): Диско нинџа, ко вид. нинџино лице...
Слађана Томашевић (водитељка): Скини то са главе, Сања, јеси ти нормална? Сања, шта радиш код Бајлонијеве пијаце на првом укључењу, Сања?
Сања Беловић (репотерка): Није то Бајлонијева него код Деспота Стефана да би стигли на друго, не брини.
Слађана Томашевић (водитељка): Добро. Ево стајем, добро. Каћа... Сања, скини то с главе бре.
Сања Беловић (репотерка): И задржавам се овдје јер ту завршавам посао.
Слађана Томашевић (водитељка): Причај Каћа, извини. Сања, скидај то с главе бре, не можеш тако забрађено у програм. Ниси ти, Каћа,спорна него Сања. Сунчице, реци-реците јој да скине ово бре, не може овако забрађено.
Режија: Хоћемо.
Испод снимка ређали су се бројни коментари типа "Сања је царица", "Слађа је најбоље" и други.
(Телеграф)
