Logo
Large banner

"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите

Извор:

Телеграф

12.02.2026

14:57

Коментари:

0
"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите
Фото: Printscreen/RTS

Водитељка Слађана Томашевић је на Инстаграму открила једну ситуацију пред емисију "Београдска хроника" коју нисте могли да видите. Репортерка Сања Беловић је због кише прекрила лице.

Водитељка Слађана апеловала је на њу да скине одјевни предмет с главе, јер тако не може у програму.

"Моја Сања Беловић на проби пред почетак", написала је Слађана Томашевић, која је објавила снимак на друштвеној мрежи.

Ево и како је текао разговор.

Сања Беловић (репотерка): Диско нинџа, ко вид. нинџино лице...

Слађана Томашевић (водитељка): Скини то са главе, Сања, јеси ти нормална? Сања, шта радиш код Бајлонијеве пијаце на првом укључењу, Сања?

Сања Беловић (репотерка): Није то Бајлонијева него код Деспота Стефана да би стигли на друго, не брини.

Слађана Томашевић (водитељка): Добро. Ево стајем, добро. Каћа... Сања, скини то с главе бре.

Сања Беловић (репотерка): И задржавам се овдје јер ту завршавам посао.

Слађана Томашевић (водитељка): Причај Каћа, извини. Сања, скидај то с главе бре, не можеш тако забрађено у програм. Ниси ти, Каћа,спорна него Сања. Сунчице, реци-реците јој да скине ово бре, не може овако забрађено.

Режија: Хоћемо.

Испод снимка ређали су се бројни коментари типа "Сања је царица", "Слађа је најбоље" и други.

(Телеграф)

Подијели:

Таг :

РТС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

3 ч

0
Пренос: Свечана академија Сретење 2026

Емисије

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

3 ч

0
Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

Емисије

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

3 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Брачни пар Дринић

3 ч

0

Више из рубрике

Створење величине фудбалске лопте можда је било међу првим копненим биљоједима

Занимљивости

Створење величине фудбалске лопте можда је било међу првим копненим биљоједима

9 ч

0
Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе

Занимљивости

Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе

10 ч

0
Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

Занимљивости

Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

19 ч

0
Тест личности открива колико сте склони лагању

Занимљивости

Тест личности открива колико сте склони лагању

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner