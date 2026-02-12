Народ прича: Брачни пар Дринић

Извор:
АТВ
12.02.2026
14:42
Биљана вас овог петка води у Доњу Чађавицу надомак Бијељине, гдје ју је довела прича младог брачног пара Дринић.
Вјеровали или не, свој кров над главом изградили су властитим рукама од дрвета, сламе, блата, глине и пијеска. И то је могуће у модерном добу брзине, бетона и влеиких трошкову - Потпуно природни начин живота у еколошкој кући. А оно што је најљепше од свега у овој еколошкој кући очекују и принову.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
