Народ прича: Брачни пар Дринић

Извор:

АТВ

12.02.2026

14:42

Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води у Доњу Чађавицу надомак Бијељине, гдје ју је довела прича младог брачног пара Дринић.

Вјеровали или не, свој кров над главом изградили су властитим рукама од дрвета, сламе, блата, глине и пијеска. И то је могуће у модерном добу брзине, бетона и влеиких трошкову - Потпуно природни начин живота у еколошкој кући. А оно што је најљепше од свега у овој еколошкој кући очекују и принову.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављење линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

