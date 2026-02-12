Logo
Битно: О Уставном суду БиХ

АТВ

12.02.2026

Битно: О Уставном суду БиХ
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о раду, саставу и одлукама Уставног суда БиХ.

За 'Битно' говоре: Љубинко Митровић, доктор правних наука и Младен Илић, члан скупштинског Одбора за уставна питања.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

