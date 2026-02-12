Logo
Снимак тренутка када трамвај искаче из шина: Драматичне сцене на улици

Извор:

Аваз

12.02.2026

16:18

Коментари:

4
Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Сарајево је данас потресла тешка саобраћајна несрећа у којој је, након искакања трамваја из шина, једна особа смртно страдала, док су четири особе задобиле повреде.

Портал "Аваза" је у посједу снимка који приказује тренутак искакања трамваја из шина.

Синиша Каран

Република Српска

Начелник Главне управе МУП-а Русије за град Москву честитао Карану изборну побједу

Према доступним подацима, до несреће је дошло приликом исклизнућа трамваја из трачница, након чега су услиједиле драматичне сцене на улицама Сарајева.

