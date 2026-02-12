Logo
Large banner

Преминула жена која је пала са УКЦ-а Српске

Извор:

АТВ

12.02.2026

13:03

Коментари:

0
Преминула жена која је пала са УКЦ-а Српске

Жена која је пала са петог спрата УКЦ Републике Српске је преминула, потврђено је из ове здравствене установе.

"Дана 12. фебруара 2026. године у 09.45 часова у УКЦ Републике Српске догодио се пад са објекта наше установе из за сада неутврђених околности.

ukc rs

Хроника

Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Упркос напорима нашег медицинског особља да јој спасу живот, радница Универзитетског клиничког центра Републике Српске је усљед вишеструких тешких повреда које је задобила приликом пада, преминула у 11:30 часова", наводе из УКЦ-а Српске.

Како су додали у складу са процедуром обавјештено је Министарство унутрашњих послова Републике Српске и обезбјеђење УКЦ Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

UKC RS

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Воз-сарајево

БиХ

Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

2 ч

0
Болница Добој-операција

Србија

Љекари покушали да га одговоре, али је он инсистирао: Нови детаљи трагедије у Чачку

2 ч

0
Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Свијет

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

2 ч

0
Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Србија

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

3 ч

0

Више из рубрике

Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Хроника

Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

2 ч

0
марихуана, блок акција

Хроника

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

4 ч

0
Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

16 ч

0
Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

Хроника

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner