Преминула жена која је пала са УКЦ-а Српске

Жена која је пала са петог спрата УКЦ Републике Српске је преминула, потврђено је из ове здравствене установе.
"Дана 12. фебруара 2026. године у 09.45 часова у УКЦ Републике Српске догодио се пад са објекта наше установе из за сада неутврђених околности.
Упркос напорима нашег медицинског особља да јој спасу живот, радница Универзитетског клиничког центра Републике Српске је усљед вишеструких тешких повреда које је задобила приликом пада, преминула у 11:30 часова", наводе из УКЦ-а Српске.
Како су додали у складу са процедуром обавјештено је Министарство унутрашњих послова Републике Српске и обезбјеђење УКЦ Републике Српске.
