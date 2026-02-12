Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Извор:
Жена је задобила тешке повреде након пада са петог спрата зграде УКЦ РС-а, сазнаје АТВ.
У Полицијској управи Бањалука потврдили су да је полицији јутрос око 10 часова пријављено да је непозната жена пала са зграде УКЦ РС.
"Полицијској управи Бањалука јутрос око 10 часова од стране радника обезбјеђења пријављено је да јe непозната женска особа пала са зграде УКЦ РС. У току је увиђај и полицијски службеници под надзором дежурног тужиоца ОЈТ Бањалука предузимају неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности наведеног догађаја", речено је из полиције.
Тренутно нема информација о стању жене.
