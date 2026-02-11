Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

11.02.2026
21:32
Коментари:0
Једна особа повријеђена је у саобраћајној несрећи која се догодила данас, 11. фебруара 2026. године, у мјесту Хардомиље на подручју града Љубушког.
Несрећа је пријављена у 11:40 сати, а на терен су изашли припадници Полицијске управе Љубушки.
У саобраћајној незгоди учествовао је М.К. (1941.) из Љубушког, који је управљао возилом марке Голф са босанскохерцеговачким регистарским ознакама.
Хроника
Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина
Возач је том приликом задобио тјелесне повреде, потврдио је за Бљесак.инфо портпарол Управе полиције МУП-а Западнохерцеговачког кантона Марко Баножић.
Увиђај на мјесту догађаја обавили су полицијски службеници Полицијске управе Љубушки.
Хроника
40 мин0
Хроника
58 мин0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч2
Најновије
Најчитаније
22
00
21
36
21
32
21
30
21
20
Тренутно на програму