Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

11.02.2026

21:32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених
Фото: Pixabay

Једна особа повријеђена је у саобраћајној несрећи која се догодила данас, 11. фебруара 2026. године, у мјесту Хардомиље на подручју града Љубушког.

Несрећа је пријављена у 11:40 сати, а на терен су изашли припадници Полицијске управе Љубушки.

У саобраћајној незгоди учествовао је М.К. (1941.) из Љубушког, који је управљао возилом марке Голф са босанскохерцеговачким регистарским ознакама.

Хроника

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

Возач је том приликом задобио тјелесне повреде, потврдио је за Бљесак.инфо портпарол Управе полиције МУП-а Западнохерцеговачког кантона Марко Баножић.

Увиђај на мјесту догађаја обавили су полицијски службеници Полицијске управе Љубушки.

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Ljubuški

