Радник погинуо након пада са зграде у Бањалуци, огласило се ОЈТ

АТВ
11.02.2026
18:32
Радник Ђ.П. (58) из Бањалуке погинуо је током извођења грађевинских радова на згради у изградњи, потврђено је за АТВ у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци.
"Увиђај на лицу мјеста обавили су полицијски службеници и дежурни тужилац. Увиђају су присуствовали инспектор заштите на раду и дежурни мртвозорник. Тужилац је наложио да се предузму све истражне мјере и радње на утврђивању свих околности смрти и наложена је обдукција тијела, како би се утврдио тачан узрок смрти", рекла је портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Хроника
Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту
Подсјећамо, несрећа се данас догодила на градилишту у улици Бана др Тодора Лазаревића.
