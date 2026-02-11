Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

11.02.2026
Данас је у Крушевцу син убио своју мајку, сазнаје "Ало".
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су Ј. Б. (31) из овог града због сумње да је извршио кривично дјело убиство.
Он се сумњичи да је данас у породичној кући, ножем убо своју педесетдеветогодишњу мајку, нанијевши јој повреду од које је преминула.
Хроника
Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу, преноси Ало.
