Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

11.02.2026

17:10

Хорор у Крушевцу: Син убио мајку
Фото: Танјуг/АП

Данас је у Крушевцу син убио своју мајку, сазнаје "Ало".

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су Ј. Б. (31) из овог града због сумње да је извршио кривично дјело убиство.

Он се сумњичи да је данас у породичној кући, ножем убо своју педесетдеветогодишњу мајку, нанијевши јој повреду од које је преминула.

Зграда, Бањалука

Хроника

Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту

Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу, преноси Ало.

