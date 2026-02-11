Logo
Возач аутобуса пао на граници због цигарета

СРНА

11.02.2026

15:35

Возач аутобуса пао на граници због цигарета
Фото: Unsplash

Возач аутобуса из Бујановца чији су иницијали Е.Н. (52) ухапшен је данас на граничном прелазу Шид након што је у скривеном дијелу возила откривено 2.000 паклица цигарета без акцизних маркица.

Кријумчарене цигарете пронађене су приликом прегледа аутобуса на излазу из Србије, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.

Љубав и секс

Отказала вјенчање након што је сазнала тајну: Купио је кућу, али...

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Шверц цигарета

vozač autobusa

granica

