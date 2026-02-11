Возач аутобуса пао на граници због цигарета

Извор:
СРНА
11.02.2026
15:35
Коментари:0
Возач аутобуса из Бујановца чији су иницијали Е.Н. (52) ухапшен је данас на граничном прелазу Шид након што је у скривеном дијелу возила откривено 2.000 паклица цигарета без акцизних маркица.
Кријумчарене цигарете пронађене су приликом прегледа аутобуса на излазу из Србије, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.
Љубав и секс
Отказала вјенчање након што је сазнала тајну: Купио је кућу, али...
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
03
15
58
15
50
15
47
Тренутно на програму