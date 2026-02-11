Logo
Large banner

Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја

Извор:

АТВ

11.02.2026

11:56

Коментари:

0
Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске спровела је у КПЗ Добој Д.Ј. (35) из Дервенте, који је ухапшен на основу централне потјернице Основног суда у Дервенти.

Потјерница је расписана 31. децембра 2025. године након што се Д.Ј. није јавио на издржавање казне затвора. У међувремену су га пронашли и ухапсили полицијски службеници ПС Дервента и предали у надлежност полицијских службеника Окружног центра судске полиције Добој, који су га спровели у КПЗ Добој.

”За наведеним је Основни суд у Дервенти издао пет наредби за издржавање казне затвора, a вишеструко je осуђиван због прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ гдје су новчане казне замијењене у казну затвора”, саопштила је Судска полиција РС.

Подијели:

Тагови :

Sudska policija

Centralna potjernica

Дервента

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)

Хроника

Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Убијен пас у Рогатици, осумњичени може добити до 2 године затвора

2 ч

1
Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

Хроника

Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

2 ч

0
Ухапшен Мирза Хатић

Хроника

Ухапшен Мирза Хатић

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

12

42

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner