Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја

Извор:
АТВ
11.02.2026
11:56
Коментари:0
Судска полиција Републике Српске спровела је у КПЗ Добој Д.Ј. (35) из Дервенте, који је ухапшен на основу централне потјернице Основног суда у Дервенти.
Потјерница је расписана 31. децембра 2025. године након што се Д.Ј. није јавио на издржавање казне затвора. У међувремену су га пронашли и ухапсили полицијски службеници ПС Дервента и предали у надлежност полицијских службеника Окружног центра судске полиције Добој, који су га спровели у КПЗ Добој.
”За наведеним је Основни суд у Дервенти издао пет наредби за издржавање казне затвора, a вишеструко je осуђиван због прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ гдје су новчане казне замијењене у казну затвора”, саопштила је Судска полиција РС.
Најновије
Најчитаније
13
03
12
56
12
52
12
49
12
42
Тренутно на програму