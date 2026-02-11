Убијен пас у Рогатици, осумњичени може добити до 2 године затвора

11.02.2026
10:41
Коментари:1
Мушкарац Д. Ј. осумњичен је да је у Рогатици усмртио пса из ватреног оружја и против њега ће бити поднесена кривична пријава.
Против осумњиченог је у току документовање кривичног дјела мучење и убијање животиња, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Полиција у Рогатици дошла је до сазнања да је Д. Ј. усмртио пса 30. јануара. О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Источно Сарајево.
Према Кривичном законику Републике Српске, за кривично дјело мучење и убијање животиња предвиђена је новчана казна или казна затвора до двије године. Суд, у зависности од околности случаја, начина извршења и евентуалних отежавајућих или олакшавајућих околности, одлучује о врсти и висини санкције.
