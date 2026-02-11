Људи спремнији да помогну кад су у сиромашном окружењу

11.02.2026
Људи су спремнији да помогну другима када су у сиромашном него када су у богатом окружењу. То је показало истраживање научника са Универзитета у Бирмингему.
Студија, објављена у журналу Натуре Цоммуницатионс, представља кулминацију три студије у којима је учествовало више од 500 испитаника, а које су предводили стручњаци са Универзитета у Бирмингему. Тим, који је такође укључивао академике са Универзитета у Оксфорду и Универзитета Источне Англије, открио је да су људи у сиромашном окружењу били изненађујуће спремнији да помогну у поређењу са богатијим окружењем, пише ЕурекАлерт!
- Наша студија показује да различите прилике у свакодневном животу могу направити значајну разлику у томе колико су људи вољни да прекину оно што раде како би помогли другима. Претходна истраживања су испитивала колико су људи вољни да буду од помоћи или не, али нисмо знали да је кључни фактор окружење и контекст у којем се особа налази. Можда тога нисмо свјесни, али избори на које наилазимо у свакодневном животу могу заиста утицати на наше доношење одлука, како за нас саме, тако и за друге људе – рекао је др Тод Фогер са Универзитета у Бирмингему, први аутор рада, и додао:
- Резултати имају импликације у стварном свету широм друштва. Помагање је дубоко усађено у начин на који формирамо и одржавамо заједнице, па је разумевање различитих начина на које људи реагују на своје окружење приликом одлучивања о великодушним поступцима од пресудног значаја. Ако су људи преплављени великим бројем и квалитетом избора о пружању помоћи, вероватно је да ће то довести до пробранијег понашања при избору.
Истраживачи су посматрали када ће људи прекинути гледање филма након што добију позив да помогну анонимној особи у виду додељивања новчаних кредита.
У оквиру студије, тим је учествницима рекао да се налазе у богатом или сиромашном окружењу током различитих делова експеримента. Приказане су им различите прилике које су могле донијети велику награду уз високу сигурност или малу награду уз малу сигурност.
У сиромашном окружењу, људи су се сусретали са много више лоших прилика које су нудиле малу, мало вјероватну награду, док су у богатом окружењу чешће наилазили на велике награде са високом сигурношћу. Уколико би учесници прихватили прилику, морали би да прекину видео и ураде нешто што захтијева физички напор – било да снажно стисну ручни тренажер или да кликну на много поља, како би се боље симулирали услови из стварног живота гдје просоцијално понашање често захтијева физички труд.
- Једна од актуелних дебата у социјалној психологији јесте да ли је великодушност чешћа међу људима са нижим приходима или слабијим финансијским благостањем. Вјерујемо да је наша студија прва која на снажан начин тестира утицај окружења на доношење одлука о помагању, и сугерише да окружење има значајан утицај, те да сиромашнија окружења могу подстаћи већу великодушност. Иако друге студије могу показати мјешовите резултате, дизајн наше студије захтијева од људи да уложе физички напор како би поступили просоцијално. Вјерујемо да ово осликава реалност и наглашава како људи поступају у стварном свету када се суоче са избором да ли да помогну или не – рекла је Патриша Локвуд, професорка са Универзитета у Бирмингему, и додала:
- Сљедећи корак је спровођење даљих студија на различитим популацијама које се суочавају са изазовима у понашању везаном за помоћ, као што су адолесценти са антисоцијалним понашањем и одрасли са психопатијом. Ако можемо да променимо окружење и различите прилике са којима се људи сусрећу, можда можемо промијенити и то колико су људи вољни да се зауставе како би помогли другима.
