Logo
Large banner

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

Извор:

Магазин новости

14.01.2026

19:34

Коментари:

0
Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво
Фото: Unsplash

Многи људи држе све и свашта у новчанику, а да нису свјесни да то може донијети лошу енергију и негативне финансијске околности. Према традиционалним вјеровањима, одређени предмети у новчанику могу дјеловати као "магнет" за биједу и сиромаштво.

Један од таквих предмета који би требало избацити из новчаника су стари или непотребни рачуни и папирићи. Сматра се да они симболизују плаћање и трошење новца, па може изгледати као да стално призивате трошкове у свој живот. Умјесто тога, у новчанику треба држати само прави новац и банковне картице.

Фонд здравственог осигурања

Република Српска

Више цијене партиципације у Српској

Још једна ствар на коју се често указује јесте начин на који сте добили свој новчаник. Многи вјерују да је боље да га сами купите умјесто да га примите као поклон, јер тада градите позитивнији однос према њему, али и према новцу који у њега стављате. Савјетује се да се половни новчаници не користи, јер је нејасно какву енергију су носили са претходним власником.

Такође, према неким традиционалним схватањима, боја новчаника може имати утицај на енергију и финансијски успјех. На примјер:

-црвена се сматра бојом која привлачи богатство и подстиче енергију обиља

-тамно плава и црна симболизују стабилност и просперитет

-смеђа се повезује са стабилношћу и сигурношћу финансија

-зелена се сматра добром за нове почетке и финансијско оснаживање

ПД ПС БиХ

БиХ

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Према овим вјеровањима, правилно организовање новчаника – без сувишних папира, са мало вишка новца и у боји која вам "припада" – може помоћи да привучете позитивну енергију и избјегнете осјећај финансијске несигурности.

Подијели:

Таг:

novčanik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

Свијет

Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

3 ч

0
Каква је енергетска будућност региона?

Регион

Каква је енергетска будућност региона?

3 ч

0
У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

Свијет

У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

3 ч

0

Више из рубрике

Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера

Савјети

Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера

4 ч

0
Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Савјети

Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

7 ч

0
Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Савјети

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

1 д

0
Аутомобил у снијегу

Савјети

Напрскајте увече ова два састојка по шофершајбни и ујутру неће бити залеђена

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner