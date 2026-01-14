Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

Извор:
Многи људи држе све и свашта у новчанику, а да нису свјесни да то може донијети лошу енергију и негативне финансијске околности. Према традиционалним вјеровањима, одређени предмети у новчанику могу дјеловати као "магнет" за биједу и сиромаштво.
Један од таквих предмета који би требало избацити из новчаника су стари или непотребни рачуни и папирићи. Сматра се да они симболизују плаћање и трошење новца, па може изгледати као да стално призивате трошкове у свој живот. Умјесто тога, у новчанику треба држати само прави новац и банковне картице.
Још једна ствар на коју се често указује јесте начин на који сте добили свој новчаник. Многи вјерују да је боље да га сами купите умјесто да га примите као поклон, јер тада градите позитивнији однос према њему, али и према новцу који у њега стављате. Савјетује се да се половни новчаници не користи, јер је нејасно какву енергију су носили са претходним власником.
Такође, према неким традиционалним схватањима, боја новчаника може имати утицај на енергију и финансијски успјех. На примјер:
-црвена се сматра бојом која привлачи богатство и подстиче енергију обиља
-тамно плава и црна симболизују стабилност и просперитет
-смеђа се повезује са стабилношћу и сигурношћу финансија
-зелена се сматра добром за нове почетке и финансијско оснаживање
Према овим вјеровањима, правилно организовање новчаника – без сувишних папира, са мало вишка новца и у боји која вам "припада" – може помоћи да привучете позитивну енергију и избјегнете осјећај финансијске несигурности.
