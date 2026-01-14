"Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа"

Аутор:Маријана Ивељић
14.01.2026
19:17
Коментари:0
Замисли суд који забрањује да институције зовеш заједничким, што значи да припадају свима, и то још радиш у вишенационалној, мултиетничкој заједници каква је БиХ.
Порука је српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић реагујући на наводе федералних медија да свјесно крши одредбе Уставног суда БиХ тиме што институције на нивоу БиХ назива заједничким институцијама. Ни то није мало, већ позивају и тужилаштво да реагује на то.
"Тако изгледа "заједнички" живот у БиХ, која је најекстремнији примјер изградње државе/нације, у којем неизабрани страни бирократа доноси законе умјесто домаћег парламента, а Уставни суд забрањује да зовеш заједничким институције у којима раде Срби, Хрвати, Бошњаци и остали грађани", истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
ОД десет посланика, министара, представника из реда бошњачког народа који примају плату из тих истих заједничких институција и који би требало да служе и одговарају народу, а које смо позвали за коментар, на телефон се јавио један. Према ријечима Шемсудина Мехмедовића из СДА, они који употребљавају термин заједничке институције желе да омаловаже како каже државне институције, иако није јасно на који начин.
С друге стране, опозициони посланик у ПД ПС БиХ из реда српског народа сматра да није важно који се појам користи када се спомињу заједничке институције.
"Тако да су то неке ствари само за пумпање те неке атмосфере, међунационалне мржње, сукоба које не могу донијети никоме ништа добро", тврди из Клуба посланика СДС - ПДП - За правду и ред у ПД ПС БиХ Ненад Грковић.
Остаци глобалистичких структура и пропалих политика још имају посљедња упоришта у појединим институцијама БиХ, јасна је Сања Вулић. Није проблем, каже само тај што забрањују појам "заједничке институције", већ што с тим деградирају постојање заједничких институција.
"Ако нису заједничке, чије су, јесу ли сарајевске. Оно што је битно јесте да овај остатак глобалиста интензивно ради на деградирању и рушењу Дејтонског мировног споразума и ово је ништа друго већ задирање у Дејтон јер Дејтон је јасно дефинисао да су то заједничке институције. На овај начин правосуђе се поиграва будућности БиХ и народима који у њој живе", упозорава посланик СНСД-а У ПД ПС БиХ Сања Вулић.
Хајка на "заједничке институције" поново је кренула од недавне изјаве Жељке Цвијановић на традиционалном Божићном пријему у касарни Козара у Бањалуци, која је изразила захвалност људима из Републике Српске у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ а који у оквиру заједничких институција чувају мир и традицију нашег народа.
