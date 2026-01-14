Logo
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

Извор:

СРНА

14.01.2026

16:56

Коментари:

0
Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

БиХ би могла доспјети на таковзвану сиву листу ако у наредних неколико седмица не оствари значајан напредак у отклањању недостатака на које је указао Комитет експерата Савјета Европе за спречавање прања новца и фанансирања терористичких активности /Монивал/, саопштено је из Делегације ЕУ у БиХ.

Из Делегације ЕУ подсјећају да је БиХ у фебруару прошле године ушла у једногодишњи период посматрања од радне групе за финансијско дјеловање против прања новца Глобалног надзорног тијела за спречавање прања новца и финансирања тероризма /ФАТФ/ и да тај период ускоро истиче.

Уврштавање на сиву листу, како истичу, имало би непосредне и конкретне посљедице на пословне субјекте, банке, платни промет, инвестиције и економски кредибилитет БиХ, те би утицало на приступ међународним финансијским тржиштима и трансакцијама, на приватне комерцијалне активности, као и јавне фискалне послове.

Такође би могло негативно утицати на изгледе БиХ да приступи Јединственом подручју плаћања у еврима /СЕПА/, додају из Делегације ЕУ.

Због тога је, како наводе, потребно да надлежне институције у БиХ дјелују хитно, односно да приступе усвајању два закона на нивоу БиХ - закона о одузимању и управљању имовином, те закона о циљаним финансијским санкцијама за тероризам, финансирање тероризма и пролиферацију оружја за масовно уништење.

Успостављање регистра стварних власника правних лица у БиХ, додају, такође је нешто на што се одавно чека, а захтијева хитно дјеловање ентитета и Брчко дистрикта.

БиХ је већ остварила одређене помаке у јачању оквира за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма, укључујући усвајање Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је уједно био један од кључних закона на европском путу земље, подсјећају из Делегације ЕУ.

У саопштењу се поздравља успостављање Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма и спречавање пролиферације оружја за масовно уништење, које окупља представнике надлежних институција са свих нивоа власти у БиХ, као и недавно усвајање Правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

- БиХ је показала да је напредак могућ када постоји политичка опредијељеност и ефикасна координација. Потребно је да надлежне институције у БиХ наредних седмица хитно уложе додатне напоре, прије истека једногодишњег периода посматрања од ФАТФ-а - наводе из Делегације ЕУ у БиХ.

Таг:

Savjet Evrope

