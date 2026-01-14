Институције хитно да дјелују како би БиХ избјегла сиву листу Монивала

Извор:
СРНА
14.01.2026
16:56
Коментари:0
БиХ би могла доспјети на таковзвану сиву листу ако у наредних неколико седмица не оствари значајан напредак у отклањању недостатака на које је указао Комитет експерата Савјета Европе за спречавање прања новца и фанансирања терористичких активности /Монивал/, саопштено је из Делегације ЕУ у БиХ.
Из Делегације ЕУ подсјећају да је БиХ у фебруару прошле године ушла у једногодишњи период посматрања од радне групе за финансијско дјеловање против прања новца Глобалног надзорног тијела за спречавање прања новца и финансирања тероризма /ФАТФ/ и да тај период ускоро истиче.
Хроника
Петоро ухапшених због напада на радника пумпе и крађе
Уврштавање на сиву листу, како истичу, имало би непосредне и конкретне посљедице на пословне субјекте, банке, платни промет, инвестиције и економски кредибилитет БиХ, те би утицало на приступ међународним финансијским тржиштима и трансакцијама, на приватне комерцијалне активности, као и јавне фискалне послове.
Такође би могло негативно утицати на изгледе БиХ да приступи Јединственом подручју плаћања у еврима /СЕПА/, додају из Делегације ЕУ.
Због тога је, како наводе, потребно да надлежне институције у БиХ дјелују хитно, односно да приступе усвајању два закона на нивоу БиХ - закона о одузимању и управљању имовином, те закона о циљаним финансијским санкцијама за тероризам, финансирање тероризма и пролиферацију оружја за масовно уништење.
Здравље
Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?
Успостављање регистра стварних власника правних лица у БиХ, додају, такође је нешто на што се одавно чека, а захтијева хитно дјеловање ентитета и Брчко дистрикта.
БиХ је већ остварила одређене помаке у јачању оквира за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма, укључујући усвајање Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је уједно био један од кључних закона на европском путу земље, подсјећају из Делегације ЕУ.
У саопштењу се поздравља успостављање Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма и спречавање пролиферације оружја за масовно уништење, које окупља представнике надлежних институција са свих нивоа власти у БиХ, као и недавно усвајање Правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Стил
Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака
- БиХ је показала да је напредак могућ када постоји политичка опредијељеност и ефикасна координација. Потребно је да надлежне институције у БиХ наредних седмица хитно уложе додатне напоре, прије истека једногодишњег периода посматрања од ФАТФ-а - наводе из Делегације ЕУ у БиХ.
Сцена
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Свијет
3 ч0
Економија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
35
19
34
19
23
19
20
19
17
Тренутно на програму