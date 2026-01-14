Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

Извор:
Блиц
14.01.2026
16:25
Коментари:0
Снежана Ђуришић одржала је концерт у Загребу, а након што је отпјевала "Видовдан" и "Одакле си селе", поднијета је кривична пријава због ње.
Пјевачица се сада огласила и дала свој суд о читавој ситуацији.
Градови и општине
Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера
Вијећник Вуковарско-сремске жупаније Никола Кајкић поднио је Општинском државном тужилаштву кривичну пријаву против Српског народног вијећа (СНВ), а због српских пјесама које су се изводиле на традиционалној Српској вечери у Загребу на којој је пјевала српска пјевачица Снежана Ђуришић.
Тим поводом се сада огласила и она:
– Ја сам та која би требало да тужи због ружних ријечи које су ми упућене зато сто сам пјевала своје пјесме које никога не вријеђају. Али наравно да нећу да се бавим неким безвезњаковићима којима је досадно, па ће пропагирати мржњу и изигравати велике патриоте – рекла је она и додала:
– Ја сам умјетник, пјевач који увесељава свакога ко жели да слуша музику коју изводим. Политиком се никада нисам бавила, па нећу ни сада. А тај који себе назива бранитељем, нека себе брани и очисти своју душу од мржње према народу који мрзи – рекла је Снежана Ђуришић.
Свијет
Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду
Друштвене мреже су преплављене снимцима са овог наступа након којег је подигнута кривична пријава. Она је те ноћи певала бројне народне пјесме, као што су “Одакле си селе”, “Куће мале кречене у бело”, као и “Видовдан”, а на наступу је, како су писали хрватски медији било око 2.000 људи.
Снимци са наступа су одмах осванули на друштвеним мрежама, а посебну пажњу привукло је извођење пјесме “Видовдан”.
Најновије
Најчитаније
19
35
19
34
19
23
19
20
19
17
Тренутно на програму