Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

14.01.2026
13:14
Коментари:0
Подршку пјевачици Ани Бекути која је претрпјела срамно насиље јер су је грађани гађали леденицама пружиле су колеге и пријатељи.
Сада је овом страшном догађају говорио и музичар Ђорђе Давид који је оштро осудио овакво понашање.
"Доживио сам исту ствар на неколико концерата љетос. Додуше, нису ме гађали, али веома непријатне ситуације су биле. Сматрам да треба одвојити политички став од музике. Уколико неки људи не подржавају такву ствар, у овом случају концерт, једноставно не треба да се појаве на таквом мјесту, а не да се баве таквим стварима и праве сраман чин", рекао је Давид за Ало.
Ако ћемо се водити њиховом политиком, поставља се питање да ли и на улици појединац треба да се брине да ће остати без главе, имовине или аутомобила? Дивља реакција, тако бих описао ово што се десило", поручио је он.
Раније се огласила је пјевачица Јелена Карлеуша.
"Каква срамота за српски народ. Ана је национално благо и заслужује поштовање", написала је Јелена Карлеуша и на тај начин пружила подршку Бекути.
