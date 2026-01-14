Logo
Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

14.01.2026

12:46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД-а Доналд Трамп осврнуо се на изјаве премијера Гренланда Јенса-Фредерика Ниелсена и рекао како уопште и не зна ко је он.

Наиме, Ниелсен је раније изјавио да Гренланд, уколико мора да бира између Данске и САД-а, увијек бира Данску.

"Сада се суочавамо с геополитичком кризом и ако морамо бирати између Сједињених Америчких Држава и Данске овдје и сада, онда бирамо Данску. Бирамо Гренланд какав данас познајемо, а који је дио Краљевине Данске", рекао је Ниелсен на заједничкој конференцији за новинаре с данском премијерком Мете Фредериксен у Копенхагену.

Његова изјава наишла је на негодовање америчког предсједника.

"То је њихов проблем. Не слажем се с њим. Не знам ко је он. Не знам ништа о њему, али то ће бити велики проблем за њега", поручио је Трамп.

Док арктичко острво са 57.000 становника дуго расправља о својој независности од Данске, анкете јавног мњења показују да су Гренланђани у великој мјери против идеје о придруживању САД-у. Та забринутост се одразила на изборима у марту прошле године, када су три од четири гренландска гласача подржала странке које су се залагале за спор пут ка независности.

Министри спољних послова Гренланда и Данске састаће се у сриједу (14. јануара) у Вашингтону с потпредсједником САД-а Џеј Ди Венсом и државним секретаром Марком Рубијем након обновљених пријетњи преузимањем контроле над Гренландом.

Тагови:

Доналд Трамп

Grenland

Danska

